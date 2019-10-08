Суд в оккупированном Крыму оставил под арестом 3 фигурантов “дела Хизб ут-Тахрир”
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Подконтрольный России Верховный суд оккупированного Крыма оставил фигурантов Белогорского “дела Хизб ут-Тахрир” Энвера Омерова, Ризу Омерову и Айдера Джеппарова под арестом в СИЗО. Об этом проекту Радио Свобода Крым.Реалии сообщил адвокат Ризы Омеровой Александр Стасюк, передает УНН.
Арестованные останутся в СИЗО до 5 ноября.
По словам Стасюка, со дня задержания, 10 июня, с его подзащитными не проводилось никаких процессуальных действий, направленных на доказательство их причастности к совершению преступления. Российское следствие не комментирует эту информацию.
Остальные пять человек, задержаны в Крыму 10 июня остаются в СИЗО.
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После утренних обысков 10 июня в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах задержали восьмерых мужчин. В тот же день суд начал выбирать им меры предосторожности.
ФСБ России заявила, что следственные действия проходят в рамках уголовного дела по статье об организации или участие в деятельности террористической организации, и касаются религиозной организации “Хизб ут-Тахрир”.
Украинские правоохранительные органы открыли уголовное производство из-за проведения российскими силовиками обысков в аннексированном Крыму.
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После российской аннексии Крыма весной 2014 года на полуострове регулярно происходят обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России и на территории аннексированного ней Крыму организацией “Хизб ут-Тахрир”.
Ранее сообщалось, что в СИЗО оккупированного Симферополя ухудшилось состояние здоровья фигуранта алуштинского “дела Хизб ут-Тахрир” Руслана Месутова.