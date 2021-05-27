Суд в Москві за один день оштрафував Twitter на 19 млн рублів

Цитата:

"Компанію оштрафували за шістьма протоколами про порушення порядку видалення інформації, доступ до якої обмежений (частина 2 статті 13.41 КоАП). Про які саме публікаціях йдеться, невідомо. За першим протоколом суд призначив штраф в 3 млн рублів, за другим - в 4 млн рублів, за третім - 2,5 млн рублів. Соцмережі також оштрафували на 3, 1,5 і 5 млн рублів за аналогічними протоколами", - говориться в повідомленні.

Доповнення

Роскомнадзор розпорядився уповільнити швидкість роботи Twitter в Росії.

Раніше Таганський районний суд Москви оштрафував Facebook на 26 млн рублів через відмову видалити "заборонений контент".

Також Мировий суд Таганського району Москви оштрафував ще на 2 млн рублів компанію Google через відмову видалити заборонену російським законодавством інформацію.



