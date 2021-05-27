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Суд в Москве за один день оштрафовал Twitter на 19 млн рублей

Киев • УНН

 • 14843 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Таганский районный суд Москвы оштрафовал Twitter на 19 млн рублей за неудаление постов, передает УНН со ссылкой на "Медиазону".

Суд в Москве за один день оштрафовал Twitter на 19 млн рублей

Цитата:

"Компанию оштрафовали по шести протоколам о нарушении порядка удаления информации, доступ к которой ограничен (часть 2 статьи 13.41 КоАП). О каких именно публикациях идет речь, неизвестно. По первому протоколу суд назначил штраф в 3 млн рублей, по второму - в 4 млн рублей, по третьему - 2,5 млн рублей. Соцсети также оштрафовали на 3, 1,5 и 5 млн рублей по аналогичным протоколам", - говорится в сообщении.

Дополнение

Роскомнадзор распорядился замедлить скорость работы Twitter в России.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал Facebook на 26 млн рублей за отказ удалить "запрещенный контент".

Также Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал еще на 2 млн рублей компанию Google за отказ удалить запрещенную российским законодательством информацию.

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