Вилучення Ситника з реєстру як очільника НАБУ: суд розгляне справу 20 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Шостий апеляційний адміністративний суд планує 20 січня розглянути апеляційну скаргу НАБУ на рішення ОАСК про вилучення з Єдиного реєстру інформації про Артема Ситника як про очільника Національного антикорупційного бюро України. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі суду.
“Розгляд призначили на 20 січня о 11:00”, — сказали в пресслужбі.
Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України подало до Шостого апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу на рішення ОАСК про вилучення з Єдиного реєстру інформації про Артема Ситника як про очільника Національного антикорупційного бюро України.
Нагадаємо, ОАСК постановив прибрати з реєстру інформацію про Ситника як директора НАБУ на підставі рішення КСУ про визнання неконституційним указ Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ.
Як повідомлялося, 28 серпня 2020 року Конституційний суд України визнав неконституційним Указ Президента, про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.
Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Міністерства юстиції України не може виконати рішення Окружного адміністративного суду щодо вилучення з Єдиного реєстру інформації про Артема Ситника як про очільника Національного антикорупційного бюро України.