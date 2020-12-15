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Изъятие Сытника из реестра как руководителя НАБУ: суд рассмотрит дело 20 января

Киев • УНН

 • 21076 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Шестой апелляционный административный суд планирует 20 января рассмотреть апелляционную жалобу НАБУ решения ОАСК об изъятии из Единого реестра информации о Артеме Сытнике как о главе Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе суда.

Изъятие Сытника из реестра как руководителя НАБУ: суд рассмотрит дело 20 января

“Рассмотрение назначено на 20 января в 11:00”, — сказали в пресс служба.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро Украины подало в Шестой апелляционный административный суд апелляционную жалобу на решение ОАСК об изъятии из Единого реестра информации о Артеме Сытнике как о главе Национального антикоррупционного бюро Украины.

Напомним, ОАСК постановил убрать из реестра информацию о Сытнике как директоре НАБУ на основании решения КСУ о признании неконституционным указа Президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

Как сообщалось, 28 августа 2020 года Конституционный суд Украины признал неконституционным Указ Президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська заявил, что Министерство юстиции Украины не может выполнить решение Окружного административного суда об изъятии из Единого реестра информации о Артема Сытника как о главе Национального антикоррупционного бюро Украины.

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