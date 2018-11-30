Суд розгляне клопотання про арешт Продана 3 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Солом’янський районний суд Києва розгляне клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому в.о. голови Державної фіскальної служби Мирославу Продану 3 грудня. Про це йдеться у повідомленні прес-служби суду, передає УНН.
За інформацією прес-служби, сьогодні суду надійшло клопотання про застосування щодо Продана запобіжного заходу.
“Судове засідання в справі відбудеться 3 грудня 2018 року о 14 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м Київ, вул. П. Шутова, 1”, — розповіли у суді.
Нагадаємо, САП просить суд обрати для Продана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 89 млн грн застави.
26 листопада співробітники Служби безпеки України вранці зустріли в аеропорту “Бориспіль” колишнього в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана, який прилетів з Німеччини, і вручили йому повістку на допит на 30 листопада.
САП склала повідомлення про підозру колишньому в.о. голови ДФС Мирославу Продану у незаконному збагаченні.
Зокрема, його підозрюють у тому, що він, будучи ще заступником голови ДФС, набув у власність понад 89 млн грн, за які придбав дві квартири у елітній столичній новобудові вартістю 6,7 млн грн; два будинки в Туреччині вартістю 78 млн грн; три автомобілі представницького класу, загальною вартістю 3,4 млн грн.