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Суд рассмотрит ходатайство об аресте Продана 3 декабря

Суд рассмотрит ходатайство об аресте Продана 3 декабря

Киев  •  УНН

 • 11101 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Соломенский районный суд Киева рассмотрит ходатайство о применении меры пресечения бывшему и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану 3 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передает УНН.

По информации пресс-службы, сегодня в суд поступило ходатайство о применении в отношении Продана меры пресечения.

"Судебное заседание по делу состоится 3 декабря 2018 года в 14 час. 30 мин. в помещении суда по адресу: г. Киев, ул. П. Шутова, 1", - рассказали в суде.

Напомним, САП просит суд избрать для Продана меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 89 млн грн залога.

26 ноября сотрудники Службы безопасности Украины утром встретили в аэропорту "Борисполь" бывшего и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана, который прилетел из Германии, и вручили ему повестку на допрос на 30 ноября.

САП составила сообщение о подозрении бывшему и.о. председателя ГФС Мирославу Продану в незаконном обогащении.

В частности, его подозревают в том, что он, будучи еще заместителем председателя ГФС, приобрел в собственность более 89 млн грн, за которые приобрел две квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6,7 млн грн; два дома в Турции стоимостью 78 млн грн; три автомобиля представительского класса, общей стоимостью 3,4 млн грн.

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