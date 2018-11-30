Суд рассмотрит ходатайство об аресте Продана 3 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Соломенский районный суд Киева рассмотрит ходатайство о применении меры пресечения бывшему и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану 3 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передает УНН.
По информации пресс-службы, сегодня в суд поступило ходатайство о применении в отношении Продана меры пресечения.
"Судебное заседание по делу состоится 3 декабря 2018 года в 14 час. 30 мин. в помещении суда по адресу: г. Киев, ул. П. Шутова, 1", - рассказали в суде.
Напомним, САП просит суд избрать для Продана меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 89 млн грн залога.
26 ноября сотрудники Службы безопасности Украины утром встретили в аэропорту "Борисполь" бывшего и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана, который прилетел из Германии, и вручили ему повестку на допрос на 30 ноября.
САП составила сообщение о подозрении бывшему и.о. председателя ГФС Мирославу Продану в незаконном обогащении.
В частности, его подозревают в том, что он, будучи еще заместителем председателя ГФС, приобрел в собственность более 89 млн грн, за которые приобрел две квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6,7 млн грн; два дома в Турции стоимостью 78 млн грн; три автомобиля представительского класса, общей стоимостью 3,4 млн грн.