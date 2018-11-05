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Суд продовжить розгляд позову Януковича до Луценка 22 листопада

Суд продовжить розгляд позову Януковича до Луценка 22 листопада

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Печерський районний суд Києва 22 листопада продовжить розгляд цивільного позову екс-президента Віктора Януковича до Генерального прокурора України Юрія Луценка про захист честі, гідності і ділової репутації. Про це йдеться у повідомленні суду, передає УНН.

Засідання у цій справі заплановане на 11:30, його слухатиме суддя Віта Бортницька.

Нагадаємо, 23 червня 2018 року колишній президент Віктор Янукович подав до Печерського районного суду Києва позов до Генерального прокурора Юрія Луценка про захист честі, гідності і ділової репутації та спростування недостовірної інформації.

Попереднє засідання було призначене на 10:00 13 вересня.

Зазначимо, екс-президент Віктор Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

Суд у цій справ наразі минув стадію судових дебатів.

Як повідомляв УНН, суд визначив 19 листопада остаточною датою, коли Янукович зможе виступити з останнім словом

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