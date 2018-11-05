Суд продолжит рассмотрение иска Януковича к Луценко 22 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева 22 ноября продолжит рассмотрение гражданского иска экс-президента Виктора Януковича к Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом говорится в сообщении суда, передает УНН.
Заседание по этому делу запланировано на 11:30, его будет слушать судья Вита Бортническая.
Напомним, 23 июня 2018 года бывший президент Виктор Янукович подал в Печерский районный суд Киева иск к Генеральному прокурору Юрию Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации.
Предыдущее заседание было назначено на 10:00 13 сентября.
Отметим, экс-президент Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УКУ.
Суд по этому делу на данный момент прошел стадию судебных прений.
Как сообщал УНН, суд определил 19 ноября окончательной датой, когда Янукович сможет выступить с последним словом.