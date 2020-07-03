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Суд по МН17 відхиляє клопотання захисту про додатковий запит до НАТО

Суд по МН17 відхиляє клопотання захисту про додатковий запит до НАТО

Київ • УНН

 • 20816 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Суд у справі про катастрофу малазійського Boeing рейсу МН17 над Донбасом у 2014 році відхиляє клопотання захисту про додатковий запит до НАТО про наявність даних з літаків AWACS, передає кореспондент УНН.

"Такі дані недоступні, і тому розумно виключити, що новий запит призведе до інших висновків. Так що цей запит відхилений", - сказав головуючий суддя Хендрік Стейнхаус.

У той же час суд погодився з клопотанням захисту про додатковий запит про надання супутникових знімків.

"Інтерес до перегляду супутникових зображень і включення їх в файл очевидний, і, тим не менше, суд обумовлює, що з осені 2016 року обвинувачення не вживало ніяких спроб перевірити, чи можна публікувати супутникові зображення для цього кримінального провадження. Повторний запит виправданий по відношенню до тих органів в суді, які передадуть справу на розгляд ... для перевірки того, якою мірою супутникові знімки можуть бути доступні", - додав суддя.

Нагадаємо, попереднє слухання відбулося 26 червня. На ньому виступала сторона звинувачення, відповідаючи на аргументи захисту підозрюваного Олега Пулатова.

На їхню думку, нові свідчення несумісні з доказами в матеріалах справи, що стосуються типів пошкодження, які залишилися на уламках літака, кабіні пілота, тілах загиблих, а також даних з радарів і перехоплених телефонних розмов.

Також прокуратура не захотіла повторного дослідження даних з радарів, так як це не принесе нових результатів, і запропонувала почати розгляд справи по суті в лютому-березні 2021 року.

Заслуховування родичів в такому випадку може відбутися в травні-червні 2021 року.

Під час засідання суду раніше адвокати клопотали про допити понад 100 осіб, так чи інакше пов'язаних з підготовкою матеріалів справи або які фігурують в ній. Адвокати раніше вимагали проведення більшої кількості розслідувань у справі і висловили сумніви в достовірності поточної версії прокуратури.

Крім того, захист підозрюваного в катастрофі росіянина Пулатова розглядав "український сценарій з "БУКом".

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