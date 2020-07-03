Суд по МН17 отклоняет ходатайство защиты о дополнительном запросе к НАТО

“Такие данные недоступны, и поэтому разумно исключить, что новый запрос приведет к другим выводам. Так что этот запрос отклонен”, — сказал председательствующий судья Хендрик Стейнхаус.

В то же время суд согласился с ходатайством защиты о дополнительном запросе о предоставлении спутниковых снимков.

“Интерес к просмотру спутниковых изображений и включению их в файл очевиден, и, тем не менее, суд оговаривает, что с осени 2016 года обвинение не предпринимало никаких попыток проверить, можно ли публиковать спутниковые изображения для этого уголовного производства. Повторный запрос оправдан в отношении тех органов в суде, которые передадут дело на рассмотрение ... для проверки того, в какой степени спутниковые снимки могут быть доступны”, — добавил судья.

Напомним, предыдущее слушание состоялось 26 июня. На нем выступала сторона обвинения, отвечая на аргументы защиты подозреваемого Олега Пулатова.

По их мнению, новые свидетельства несовместимы с доказательствами в материалах дела, касающихся типов повреждения, которые остались на обломках самолета, кабине пилота, телах погибших, а также данных с радаров и перехваченных телефонных разговоров.

Также прокуратура не захотела повторного исследования данных с радаров, так как это не принесет новых результатов, и предложила начать рассмотрение дела по сути в феврале-марте 2021 года.

Заслушивание родственников в таком случае может состояться в мае-июне 2021 года.

Во время заседания суда ранее адвокаты ходатайствовали о допросах более 100 человек, так или иначе связанных с подготовкой материалов дела или фигурирующих в нем. Адвокаты ранее требовали проведения большего количества расследований по делу и выразили сомнения в достоверности текущей версии прокуратуры.

Кроме того, защита подозреваемого в катастрофе россиянина Пулатова рассматривала “украинский сценарий с “БУКом”.