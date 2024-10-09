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Суд передав у власність держави суховантаж, який був затриманий за незаконний захід у порти Криму

Суд передав у власність держави суховантаж, який був затриманий за незаконний захід у порти Криму

Київ • УНН

 • 12023 перегляди

Суд передав у власність України суховантаж під прапором Камеруну за незаконний захід у порти окупованого Криму. Капітана звинувачують у порушенні порядку в'їзду на окуповані території.

За незаконний захід у порти Криму Україна конфіскувала суховантаж під прапором Камеруну. За рішенням суду, судно передано у власність держави України, повідомила у середу Держприкордонслужба України, передає УНН.

Деталі

Як розповіли в ДПСУ, у липні цього року правоохоронці на Одещині затримали суховантаж USKO MFU під прапором Камеруну, що незаконно заходив у порти тимчасово окупованого Криму для здійснення комерційної діяльності.

Наразі, за рішенням суду, судно передано у власність держави України. Його капітана звинувачують у порушенні порядку в’їзду на окуповані території з метою завдання шкоди державним інтересам, адже будь-які операції у портах Криму чи Азовського моря порушують міжнародні норми та законодавство України

- розповіли в ДПСУ.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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