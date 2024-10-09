Суд передал в собственность государства сухогруз, который был задержан за незаконный заход в порты Крыма

За незаконный заход в порты Крыма Украина конфисковала сухогруз под флагом Камеруна. По решению суда, судно передано в собственность государства Украины, сообщила в среду Госпогранслужба Украины, передает УНН.

Детали

Как рассказали в ГПСУ, в июле этого года правоохранители в Одесской области задержали сухогруз USKO MFU под флагом Камеруна, который незаконно заходил в порты временно оккупированного Крыма для осуществления коммерческой деятельности.

Сейчас, по решению суда, судно передано в собственность государства Украины. Его капитана обвиняют в нарушении порядка въезда на оккупированные территории с целью нанесения ущерба государственным интересам, ведь любые операции в портах Крыма или Азовского моря нарушают международные нормы и законодательство Украины