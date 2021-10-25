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Суд не обрав запобіжний захід для заступника Труханова

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. 25 жовтня Вищий антикорупційний суд зробив перерву в слуханнях у справі в.о. заступника мера Одеси Олега Бриндака про нібито незаконну передачу міської землі під забудову, повідомляє УНН.

Суд не обрав запобіжний захід для заступника Труханова

Засідання продовжать 26 жовтня в 13.00.

Обвинувачення вимагає для Бриндака запобіжний захід у вигляді взяття під варту строком на 60 діб з можливістю сплатити заставу в 100 мільйонів гривень.

Контекст

Нагадаємо, Олега Бриндака і ще 15 осіб, серед яких чиновники мерії, бізнесмени і колишні працівники правоохоронних органів, НАБУ і САП звинувачують в незаконній передачі землі під забудову. Йдеться про майже 16 га землі і збитки на 689 млн грн.

Раніше суд призначив меру Геннадію Трухановому заставу в 30 млн грн, директору юридичного департаменту Інні Поповській — 26 млн грн, ексголові комісії з комунальної власності Василю Шкрябаю — 8 мільйонів, експрокурору Одеської області Олегу Жученко — 2 млн грн, колишньому заступнику директора департаменту комунальної власності Володимиру Радіонову — 1,5 млн грн. Найбільшу заставу в цій справі призначено співвласнику будівельної компанії “Будова” Дмитру Дімарському — 59 млн грн.

Сам Труханов звинувачення спростовує, переслідування НАБУ пов’язує з помстою Михайла Саакашвілі і бізнесмена-сирійця Аннана Ківану, якому мер Одеси не дає забудовувати місто “жахливими будинками”.

Можливу причетність Ківана до переслідування Труханова побічно підтверджує колишній прокурор Одеської області Олег Жученко. У суді він заявив, що Ківа пропонував йому 1 млн доларів за підписання підозри меру Одеси.

Раніше УНН повідомляв, що доказова база НАБУ у так званій “земельній” справі Труханова — під великим питанням. Справа в тому, що судову експертизу про збитки в 689 млн грн робила приватна фірма, яка не має права робити оцінку землі і майна.

Додамо, що справа проти Труханова може бути вигідна Ківану ще й тому, що вона зачіпає прямих конкурентів бізнесмена-сирійця — будівельну компанію “Будова”.

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