Суд не избрал меру пресечения для заместителя Труханова
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. 25 октября Высший антикоррупционный суд сделал перерыв в слушаниях по делу и.о. заместителя мэра Одессы Олега Брындака о якобы незаконной передаче городской земли под застройку, сообщает УНН.
Заседание продолжат 26 октября в 13.00.
Обвинение требует для Брындака меру пресечения в виде взятия под стражу сроком на 60 суток с возможностью оплатить залог в 100 миллионов гривен.
Контекст
Напомним, Олега Брындака и еще 15 человек, среди которых чиновники мэрии, бизнесмены и бывшие работники правоохранительных органов, НАБУ и САП обвиняют в незаконной передаче земли под застройку. Речь идет о почти 16 га земли и ущербе на 689 млн грн.
Ранее суд назначил мэру Геннадию Труханову залог в 30 млн грн, директору юридического департамента Инне Поповской — 26 млн грн, экс-главе комиссии по коммунальной собственности Василию Шкрябаю — 8 миллионов, экс-прокурору Одесской области Олегу Жученко — 2 млн грн, бывшему заместителю директора департамента коммунальной собственности Владимиру Радионову — 1,5 млн грн. Самый большой залог в этом деле назначен совладельцу строительной компании “Будова” Дмитрию Димарскому — 59 млн грн.
Сам Труханов обвинения опровергает, преследование НАБУ связывает с местью Михаила Саакашвили и бизнесмена-сирийца Аннана Кивану, которому мэр Одессы не дает застраивать город “ужасными домами”.
Возможную причастность Кивана к преследованию Труханова косвенно подтверждает бывший прокурор Одесской области Олег Жученко. В суде он заявил, что Киван предлагал ему 1 млн долларов за подписание подозрения мэру Одессы.
Ранее УНН сообщал, что доказательная база НАБУ в так называемом “земельном” деле Труханова — под большим вопросом. Дело в том, что судебную экспертизу об ущербе в 689 млн грн делала частная фирма, которая не имеет права делать оценку земли и имущества.
Добавим, что дело против Труханова может быть выгодно Кивану еще и потому, что оно задевает прямых конкурентов бизнесмена-сирийца — строительную компанию “Будова”.