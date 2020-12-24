Суд і прокуратура відмовилися закрити карну справу офшорів Суркісів проти ПриватБанку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Голосіївський райсуд Києва відмовився задовольнити скаргу представника ПриватБанку на постанову Київської міської прокуратури, якою фінустанові було відмовлено у задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження, відкритого через невиконання держбанком скандальної ухвали Печерського райсуду. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.
Вказаною ухвалою ПриватБанк зобов’язаний виконувати депозитні договори, укладені кіпрською філією банку з офшорами Суркісів, на 350 млн доларів, з яких 100 млн доларів — відсотки, нараховані за ставкою 13% річних.
Вклади офшорних компаній Суркісів у кіпрській філії ПриватБанку, як кошти пов’язаних осіб - потрапили під процедуру bail-in під час націоналізації банку у грудні 2016 року.
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Нагадаємо, 2 вересня Печерський райсуд Києва під головуванням Сергія Вовка задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до ПриватБанку на 350 млн доларів. І зробив це без розгляду спору по суті — у якості забезпечення позову.
7 вересня депутат Камельчук вніс у Раду законопроект №4064 - з метою заблокувати можливість здійснення таких виплат. Згодом, аналогічний проект, із різницею лише у назві, вніс ще й Мін'юст.
8 вересня виконання скандальної ухвали Печерського суду зупинив Верховий Суд.
Разом з тим, нещодавно "Приват" повідомив про спробу офшорів родини Суркісів зупинити оскарження рішення про 350 млн доларів. Крім того, банк озвучив вимогу, щоб касаційне провадження на рішення Печерського суду від 2 вересня на користь родини олігархів слухав ВС.