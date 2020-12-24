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Суд и прокуратура отказались закрыть уголовное дело оффшоров Суркисов против ПриватБанка

Киев • УНН

 • 11647 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Голосеевский райсуд Киева отказался удовлетворить жалобу представителя ПриватБанка на постановление Киевской городской прокуратуры, которой финучреждению было отказано в удовлетворении ходатайства о закрытии уголовного производства, открытого за невыполнение госбанком скандального решения Печерского райсуда. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.

Суд и прокуратура отказались закрыть уголовное дело оффшоров Суркисов против ПриватБанка

Указанным постановлением ПриватБанк обязан выполнять депозитные договоры, заключенные кипрским филиалом банка с оффшорами Суркисов, на 350 млн долларов, из которых 100 млн долларов - проценты, начисленные по ставке 13% годовых.

Вклады оффшорных компаний Суркисов в кипрском филиале ПриватБанка, как средства связанных лиц - попали под процедуру bail-in при национализации банка в декабре 2016 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Антисуркисовский" закон заблокирует скандальное решение Печерского суда: Минюст продолжает на нем настаивать.

Напомним, 2 сентября Печерский райсуд Киева под председательством Сергея Вовка удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к ПриватБанк на 350 млн долларов. И сделал это без рассмотрения спора по существу - в качестве обеспечения иска.

7 сентября депутат Камельчук внес в Раду законопроект №4064 - с целью заблокировать возможность осуществления таких выплат. Впоследствии, аналогичный проект, с разницей лишь в названии, внес еще и Минюст.

8 сентября исполнение скандального постановления Печерского суда остановил Верховой Суд.

Вместе с тем, недавно "Приват" сообщил о попытке оффшоров семьи Суркисов остановить обжалование решения о 350 млн долларов. Кроме того, банк озвучил требование, чтобы кассационное производство на решение Печерского суда от 2 сентября на пользу семьи олигархов слушал ВС.

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