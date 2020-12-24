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“Антисуркісівський” закон заблокує скандальну ухвалу Печерського суду: Мін’юст продовжує наполягати на ньому

Київ • УНН

 • 11241 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Верховній Раді ще на початку вересня був зареєстрований так званий “антисуркісівський” закон, ухвалення якого повинно унеможливити виплату офшорам родини Суркісів 350 млн грн. По суті, законопроект покликаний урегулювати процедури виконання судових рішень, які ухвалені як забезпечення. Згодом у Раді з’явився ще один — фактично ідентичний. Та обидва наразі продовжують залишатися без руху. У Мін’юсті продовжують наполягати на важливості документів і кажуть, що просили Раду пришвидшити їх розгляд. Про це у коментарі УНН розповів міністр юстиції України Денис Малюська.

“Антисуркісівський” закон заблокує скандальну ухвалу Печерського суду: Мін’юст продовжує наполягати на ньому

“Законопроекти, звісно, що не втратили актуальність, Верховний Суд (своїм рішенням про зупинення виконання ухвали Печерського суду від 2 вересня — ред.) дав паузу, оціночно, десь на рік, але час спливає, і невизначеність зростатиме.

Під час подання нашого законопроекту (Мін’юсту — ред.), ми просили пришвидшити його розгляд, і прохання не знімали, але це не спрацьовувало ніколи і не працює. У ВР свої механізми пріоритизації”, - зазначив міністр.

Малюська при цьому наголосив, що ухвалення відповідного законопроекту повністю унеможливить виконання ухвали Печерського райсуду столиці (від 2 вересня поточного року), якою суддя Сергій Вовк, без розгляду спору по суті, постановив сплатити 350 млн дол. офшорам родини Суркісів.

“Унеможливить. А правила про зворотну дію (закону — ред.) до цієї ситуації не мають жодного стосунку. Але це вузькоспеціалізоване юридичне питання, кількома реченнями пояснити неможливо”, — додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Голова профільного комітету розповів, коли розглянуть “антисуркісівський” закон

Нагадаємо, 2 вересня Печерський райсуд Києва під головуванням Сергія Вовка задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до ПриватБанку на 350 млн доларів. І зробив це без розгляду спору по суті — як забезпечення позову.

7 вересня депутат Камельчук вніс у Раду законопроект № 4064 — з метою заблокувати можливість здійснення таких виплат. Згодом, аналогічний проект, з різницею лише у назві, вніс ще й Мін’юст. 

8 вересня виконання скандальної ухвали Печерського суду зупинив Верховий Суд. 

Разом з тим, нещодавно “Приват” повідомив про спробу офшорів родини Суркісів зупинити оскарження рішення про 350 млн доларів. Окрім того, банк озвучив вимогу, щоб касаційне провадження на рішення Печерського суду від 2 вересня на користь родини олігархів слухав ВС

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