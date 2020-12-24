“Антисуркісівський” закон заблокує скандальну ухвалу Печерського суду: Мін’юст продовжує наполягати на ньому

КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Верховній Раді ще на початку вересня був зареєстрований так званий “антисуркісівський” закон, ухвалення якого повинно унеможливити виплату офшорам родини Суркісів 350 млн грн. По суті, законопроект покликаний урегулювати процедури виконання судових рішень, які ухвалені як забезпечення. Згодом у Раді з’явився ще один — фактично ідентичний. Та обидва наразі продовжують залишатися без руху. У Мін’юсті продовжують наполягати на важливості документів і кажуть, що просили Раду пришвидшити їх розгляд. Про це у коментарі УНН розповів міністр юстиції України Денис Малюська.