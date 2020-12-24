"Антисуркисовский" закон заблокирует скандальное решение Печерского суда: Минюст продолжает настаивать на нем

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Верховной Раде еще в начале сентября был зарегистрирован так называемый "антисуркисовский" закон, принятие которого должно исключить возможность выплаты оффшорам семьи Суркисов 350 млн грн. По сути, законопроект призван урегулировать процедуры исполнения судебных решений, которые приняты в качестве обеспечения. Позже в Раде появился еще один - фактически идентичный. И оба пока продолжают оставаться без движения. В Минюсте продолжают настаивать на важности документов и говорят, что просили Раду ускорить их рассмотрение. Об этом в комментарии УНН рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська.