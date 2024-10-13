Столичний клуб "Динамо" анулював неофіційно придбані квитки на матч з "Шахтарем"
Київ • УНН
Київське "Динамо" анулювало квитки, придбані через перекупників, на матч УПЛ проти "Шахтаря". Клуб попередив, що квитки, куплені неофіційно, недійсні, та залишає за собою право перевіряти документи на вході.
Київське Динамо анулювало неофіційно придбані квитки (через перекупників) на матч 11 туру УПЛ 2024/25 проти донецького Шахтаря, який відбудеться 27 жовтня. Про це пише УНН з посиланням на заяву ФК "Динамо".
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Футболісти заявили, що всі акаунти з підозрілими транзакціями були заблоковані, а квитки, придбані з порушеннями, анульовані.
ФК Динамо Київ продовжує боротьбу з тими, хто намагається спекулювати на квитках. Ми бачимо всі спроби перекупників обійти систему і не залишимо цього без наслідків.(...) Квитки, придбані через неофіційні ресурси, у перекупників або обхідними шляхами, є недійсними – і не дають право на відвідування матчу
Також там порадили купувати квитки виключно на офіційних ресурсах. Також у ФК попередили, що організатори залишають за собою право перевіряти документи, що посвідчують особу, на вході, щоб уникнути порушень.
Нагадаємо
Раніше через проблему з перекупниками "Укрзалізниця" запровадила продаж квитків деякі рейси до Польщі лише з верифікацією через Дія.Підпис.