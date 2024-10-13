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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Столичный клуб «Динамо» аннулировал неофициально приобретенные билеты на матч с «Шахтером»

Столичный клуб «Динамо» аннулировал неофициально приобретенные билеты на матч с «Шахтером»

Киев  •  УНН

13 октября 2024, 16:26  •  3030 просмотра

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Киевское «Динамо» аннулировало билеты, приобретенные через перекупщиков, на матч УПЛ против «Шахтера». Клуб предупредил, что билеты, купленные неофициально, недействительны, и оставляет за собой право проверять документы на входе.

Киевское Динамо аннулировало неофициально приобретенные билеты (через перекупщиков) на матч 11 тура УПЛ 2024/25 против донецкого Шахтера, который состоится 27 октября. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление ФК «Динамо».

Детали

Футболисты заявили, что все аккаунты с подозрительными транзакциями были заблокированы, а билеты, приобретенные с нарушениями, аннулированы.

ФК Динамо Киев продолжает борьбу с теми, кто пытается спекулировать на билетах. Мы видим все попытки перекупщиков обойти систему и не оставим этого без последствий.(...) Билеты, приобретенные через неофициальные ресурсы, у перекупщиков или обходными путями, являются недействительными - и не дают право на посещение матча

- предупредили в ФК «Динамо».

Также там посоветовали покупать билеты исключительно на официальных ресурсах. Также в ФК предупредили, что организаторы оставляют за собой право проверять документы, удостоверяющие личность, на входе, чтобы избежать нарушений.

Напомним,

Ранее из-за проблемы с перекупщиками «Укрзализныця» ввела продажу билетов на некоторые рейсы в Польшу только с верификацией через Дія.Підпис.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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