Столичный клуб «Динамо» аннулировал неофициально приобретенные билеты на матч с «Шахтером»
Киев • УНН
Киевское «Динамо» аннулировало билеты, приобретенные через перекупщиков, на матч УПЛ против «Шахтера». Клуб предупредил, что билеты, купленные неофициально, недействительны, и оставляет за собой право проверять документы на входе.
Киевское Динамо аннулировало неофициально приобретенные билеты (через перекупщиков) на матч 11 тура УПЛ 2024/25 против донецкого Шахтера, который состоится 27 октября. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление ФК «Динамо».
Детали
Футболисты заявили, что все аккаунты с подозрительными транзакциями были заблокированы, а билеты, приобретенные с нарушениями, аннулированы.
ФК Динамо Киев продолжает борьбу с теми, кто пытается спекулировать на билетах. Мы видим все попытки перекупщиков обойти систему и не оставим этого без последствий.(...) Билеты, приобретенные через неофициальные ресурсы, у перекупщиков или обходными путями, являются недействительными - и не дают право на посещение матча
Также там посоветовали покупать билеты исключительно на официальных ресурсах. Также в ФК предупредили, что организаторы оставляют за собой право проверять документы, удостоверяющие личность, на входе, чтобы избежать нарушений.
Напомним,
Ранее из-за проблемы с перекупщиками «Укрзализныця» ввела продажу билетов на некоторые рейсы в Польшу только с верификацией через Дія.Підпис.