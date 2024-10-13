Столичный клуб «Динамо» аннулировал неофициально приобретенные билеты на матч с «Шахтером»

Киевское Динамо аннулировало неофициально приобретенные билеты (через перекупщиков) на матч 11 тура УПЛ 2024/25 против донецкого Шахтера, который состоится 27 октября. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление ФК «Динамо».

Детали

Футболисты заявили, что все аккаунты с подозрительными транзакциями были заблокированы, а билеты, приобретенные с нарушениями, аннулированы.

ФК Динамо Киев продолжает борьбу с теми, кто пытается спекулировать на билетах. Мы видим все попытки перекупщиков обойти систему и не оставим этого без последствий.(...) Билеты, приобретенные через неофициальные ресурсы, у перекупщиков или обходными путями, являются недействительными - и не дают право на посещение матча