Столичним медпрацівникам виділили вже близько 1 млрд грн доплат - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. На доплати медичним працівникам лікарень столиці у КМДА виділили майже 1 млрд гривень, а 385 млн гривень - на боротьбу з поширенням коронавірусу. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"З резервного фонду бюджету столиці ми виділили понад 385 мільйонів гривень на боротьбу з поширенням вірусу (COVID-19 – ред). Також виділили майже 1 мільярд гривень на доплати медпрацівникам, які задіяні у боротьбі з COVID-19", - зазначив мер столиці.
Кличко нагадав, що у Києві підготовлено вже понад 4,5 тисяч ліжок у комунальних закладах, для надання допомоги хворим на COVID-19.
Додамо, що у Києві вже понад 70 тис. випадків COVID-19, за добу - 1460
Зазначимо, що за минулу добу до лікарень столиці госпіталізували 86 осіб з коронавірусною хворобою COVID-19, одужало — 88.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією.