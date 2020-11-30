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Столичним медпрацівникам виділили вже близько 1 млрд грн доплат - КМДА

Столичним медпрацівникам виділили вже близько 1 млрд грн доплат - КМДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. На доплати медичним працівникам лікарень столиці у КМДА виділили майже 1 млрд гривень, а 385 млн гривень - на боротьбу з поширенням коронавірусу. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

"З резервного фонду бюджету столиці ми виділили понад 385 мільйонів гривень на боротьбу з поширенням вірусу (COVID-19 – ред). Також виділили майже 1 мільярд гривень на доплати медпрацівникам, які задіяні у боротьбі з COVID-19", - зазначив мер столиці.

Кличко нагадав, що у Києві підготовлено вже понад 4,5 тисяч ліжок у комунальних закладах, для надання допомоги хворим на COVID-19.

Додамо, що у Києві вже понад 70 тис. випадків COVID-19, за добу - 1460

Зазначимо, що за минулу добу до лікарень столиці госпіталізували 86 осіб з коронавірусною хворобою COVID-19, одужало — 88.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією.

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