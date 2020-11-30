Столичным медработникам выделили уже около 1 млрд грн доплат - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. На доплаты медицинским работникам больниц столицы в КГГА выделили почти 1 млрд гривен, а 385 млн гривен - на борьбу с распространением коронавируса. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Из резервного фонда бюджета столицы мы выделили более 385 млн гривен на борьбу с распространением вируса (COVID-19 - ред). Также выделили почти 1 млрд гривен на доплаты медработникам, которые задействованы в борьбе с COVID-19", - отметил мэр столицы.
Кличко напомнил, что в Киеве подготовлено уже более 4500 коек в коммунальных учреждениях, для оказания помощи больным COVID-19.
Добавим, что в Киеве уже более 70 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1460
Отметим, что за минувшие сутки в больницы столицы госпитализировали 86 человек с коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели - 88.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией.