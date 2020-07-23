Столична поліція відреагувала на "замінування" авто біля одного із торгових центрів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Повідомлення про замінування автомобіля біля ТЦ "Метрополіс" у Києві не підтвердилося. Про це в коментарі УНН розповів прессекретар Оболонського управління поліції ГУНП у Києві.

На питання, чи надходило повідомлення, що у Києві замінували автомобіль біля ТЦ "Метрополіс", у пресслужбі відповіли: "Так, повідомлення було зранку. Там все перевірили, (замінування – ред.) не підтвердилося".

Нагадаємо, у Києві перевіряли інформацію про замінування площі перед станцією метро "Мінська". На місці поліція знайшла підозрілу коробку.

Пізніше стало відомо, що там пролунали два вибухи - це вибухотехніки знешкодили два саморобні вибухові пристрої.

Нагадаємо, київська поліція посилила заходи безпеки на вулицях міста.

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