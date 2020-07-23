Столичная полиция отреагировала на "минирование" авто возле одного из торговых центров
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Сообщение о минировании автомобиля возле ТЦ "Метрополис" в Киеве не подтвердилось. Об этом в комментарии УНН рассказал пресс-секретарь Оболонского управления полиции ГУНП в Киеве.
На вопрос, поступало ли сообщение, что в Киеве заминировали автомобиль возле ТЦ "Метрополис", в пресс-службе ответили: "Да, сообщение было утром. Там все проверили, (минирование - ред.) не подтвердилось".
Напомним, в Киеве проверяли информацию о минировании площади перед станцией метро "Минская". На месте полиция нашла подозрительную коробку.
Позже стало известно, что там прогремели два взрыва - это взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства.
Напомним, киевская полиция усилила меры безопасности на улицах города.