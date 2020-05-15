Степанов розкритикував реалізацію принципу "гроші ходять за пацієнтом" на другому етапі медреформи

“Те, що стосується доплати за пацієнтів, це саме той принцип, який повинен бути в нашій країні повністю реалізований. Коли людина в змозі обрати собі того чи іншого лікаря, коли є відповідний рівень праці і конкуренції між лікарями… На жаль, сьогоднішня імплементація другої частини реформи цього не передбачає, і саме мета створити так, щоб такі принципи були запроваджені, що коли ми сплачуємо за медичну послугу”, - сказав Степанов.

Нагадаємо, за інформацією МОЗ, під час закладення тарифів на другому етапі медичної реформи виходили із доведеної суми коштів, а не реальної потреби.

Також у МОЗ вказували, що принцип медичної реформи "гроші ходять за пацієнтом" не виправдав себе. Це показала криза системи охорони здоров'я під час пандемії COVID-19.

Додамо, у листопаді минулого року уряд ухвалив Програму медичних гарантій, яка запрацювала з 1 квітня 2020 року, давши старт другій хвилі трансформації системи охорони здоров'я. До цього держава оплачувала медичні послуги на рівні первинної ланки за принципом "гроші ходять за пацієнтом": людина звертається до сімейного лікаря, педіатра або терапевта та отримує послуги безкоштовно, а лікар, який обслуговує багато пацієнтів, отримує гідну зарплату. А з 1 квітня нові правила фінансування почали працювати для спеціалізованої медичної допомоги, так званої вторинної ланки.

Утім реалізацію другого етапу реформи розкритикували. За словами голови МОЗ Степанова, в Україні з 1 квітня хоч і стартував другий етап медреформи, але у тому вигляді, у якому її отримали, означає звільнення близько 50 тисяч медпрацівників та закриття 332 лікарень.