Степанов розкритикував реалізацію принципу "гроші ходять за пацієнтом" на другому етапі медреформи
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. В Україні повинен бути повністю реалізований принцип "гроші ходять за пацієнтом", а сьогоднішня імплементація другої частини медичної реформи цього не передбачає. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Те, що стосується доплати за пацієнтів, це саме той принцип, який повинен бути в нашій країні повністю реалізований. Коли людина в змозі обрати собі того чи іншого лікаря, коли є відповідний рівень праці і конкуренції між лікарями… На жаль, сьогоднішня імплементація другої частини реформи цього не передбачає, і саме мета створити так, щоб такі принципи були запроваджені, що коли ми сплачуємо за медичну послугу”, - сказав Степанов.
Нагадаємо, за інформацією МОЗ, під час закладення тарифів на другому етапі медичної реформи виходили із доведеної суми коштів, а не реальної потреби.
Також у МОЗ вказували, що принцип медичної реформи "гроші ходять за пацієнтом" не виправдав себе. Це показала криза системи охорони здоров'я під час пандемії COVID-19.
Додамо, у листопаді минулого року уряд ухвалив Програму медичних гарантій, яка запрацювала з 1 квітня 2020 року, давши старт другій хвилі трансформації системи охорони здоров'я. До цього держава оплачувала медичні послуги на рівні первинної ланки за принципом "гроші ходять за пацієнтом": людина звертається до сімейного лікаря, педіатра або терапевта та отримує послуги безкоштовно, а лікар, який обслуговує багато пацієнтів, отримує гідну зарплату. А з 1 квітня нові правила фінансування почали працювати для спеціалізованої медичної допомоги, так званої вторинної ланки.
Утім реалізацію другого етапу реформи розкритикували. За словами голови МОЗ Степанова, в Україні з 1 квітня хоч і стартував другий етап медреформи, але у тому вигляді, у якому її отримали, означає звільнення близько 50 тисяч медпрацівників та закриття 332 лікарень.