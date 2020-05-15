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Степанов раскритиковал реализацию принципа "деньги ходят за пациентом" на втором этапе медреформы

Киев • УНН

 • 23406 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. В Украине должен быть полностью реализован принцип "деньги ходят за пациентом", а сегодняшняя имплементация второй части медицинской реформы этого не предусматривает. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Степанов раскритиковал реализацию принципа "деньги ходят за пациентом" на втором этапе медреформы

"То, что касается доплаты за пациентов, это именно тот принцип, который должен быть в нашей стране полностью реализован. Когда человек в состоянии выбрать себе того или иного врача, когда есть соответствующий уровень труда и конкуренции между врачами... К сожалению, сегодняшняя имплементация второй части реформы этого не предусматривает, и именно цель создать так, чтобы такие принципы были введены, что когда мы платим за медицинскую услугу", - сказал Степанов.

Напомним, по информации Минздрава, во время закладки тарифов на втором этапе медицинской реформы исходили из доведенной суммы средств, а не реальной потребности.

Также в Минздраве указывали, что принцип медицинской реформы "деньги ходят за пациентом" не оправдал себя. Это показал кризис системы здравоохранения во время пандемии COVID-19.

Добавим, в ноябре прошлого года правительство приняло Программу медицинских гарантий, которая заработала с 1 апреля 2020 года, начав вторую волну трансформации системы здравоохранения. До этого государство оплачивало медицинские услуги на уровне первичного звена по принципу "деньги ходят за пациентом": человек обращается к семейному врачу, педиатру или терапевту и получает услуги бесплатно, а врач, который обслуживает много пациентов, получает достойную зарплату. А с 1 апреля новые правила финансирования начали работать для специализированной медицинской помощи, так называемого вторичного звена.

Впрочем реализацию второго этапа реформы раскритиковали. По словам главы Минздрава Степанова, в Украине с 1 апреля хоть и стартовал второй этап медреформы, но в том виде, в котором ее получили, означает увольнение около 50 000 медработников и закрытие 332 больниц.

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