Степанов раскритиковал реализацию принципа "деньги ходят за пациентом" на втором этапе медреформы

"То, что касается доплаты за пациентов, это именно тот принцип, который должен быть в нашей стране полностью реализован. Когда человек в состоянии выбрать себе того или иного врача, когда есть соответствующий уровень труда и конкуренции между врачами... К сожалению, сегодняшняя имплементация второй части реформы этого не предусматривает, и именно цель создать так, чтобы такие принципы были введены, что когда мы платим за медицинскую услугу", - сказал Степанов.

Напомним, по информации Минздрава, во время закладки тарифов на втором этапе медицинской реформы исходили из доведенной суммы средств, а не реальной потребности.

Также в Минздраве указывали, что принцип медицинской реформы "деньги ходят за пациентом" не оправдал себя. Это показал кризис системы здравоохранения во время пандемии COVID-19.

Добавим, в ноябре прошлого года правительство приняло Программу медицинских гарантий, которая заработала с 1 апреля 2020 года, начав вторую волну трансформации системы здравоохранения. До этого государство оплачивало медицинские услуги на уровне первичного звена по принципу "деньги ходят за пациентом": человек обращается к семейному врачу, педиатру или терапевту и получает услуги бесплатно, а врач, который обслуживает много пациентов, получает достойную зарплату. А с 1 апреля новые правила финансирования начали работать для специализированной медицинской помощи, так называемого вторичного звена.

Впрочем реализацию второго этапа реформы раскритиковали. По словам главы Минздрава Степанова, в Украине с 1 апреля хоть и стартовал второй этап медреформы, но в том виде, в котором ее получили, означает увольнение около 50 000 медработников и закрытие 332 больниц.