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Степан Масельський: "Перше засідання Харківської облради має відбутися, якомога швидше"

Степан Масельський: "Перше засідання Харківської облради має відбутися, якомога швидше"

Київ • УНН

 • 7193 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Чим швидше почнеться перша сесія Харківської обласної ради, тим якіснішим буде бюджет регіону на 2021 рік, і тим краще буде працювати соціальна інфраструктура. Так вважає Степан Масельський, якого висунула на пост заступника голови облради найбільша фракція - Блок Кернеса "Успішний Харків".

Як відомо, на завтра, 30 листопада, заплановано засідання Харківської обласної територіальної виборчої комісії. На ньому буде визначено дату відкриття першої сесії облради, на яку збереться оновлений за підсумками місцевих виборів-2020 склад депутатів.

Степан Масельський заявив, що виступає за якнайшвидше поведінка першого засідання "післявиборчої" Харківської облради. "Часу на розкачку немає: чим швидше ми зберемося, тим краще. У обласних депутатів серйозний набір завдань, які треба оперативно вирішувати. Потрібно приймати бюджет, стверджувати цільові програми, від яких залежить стабільна робота соціальної сфери - в тому числі зарплати вчителів, лікарів, які перебувають на передовій боротьби з пандемією ", - вважає політик.

Нагадаємо, що до Харківської обласної ради обрано 120 депутатів, з яких 46 представляють Блок Кернеса "Успішний Харків", 29 ОТЗЖ, 17 "Слугу народу", 17 Блок Світличної "Разом", 11 "Європейську солідарність". За інформацією ЗМІ, в минулу п'ятницю відбулися збори пройшли в обласну раду депутатів Блоку Кернеса "Успішний Харків", на якому Степану Масельському було доручено почати переговори про співпрацю з усіма іншими політичними силами.

"У нинішніх непростих умовах найголовніше пам'ятати, в чому полягає сенс роботи депутатів обласної ради. Нас вибрали не заради яскравих публічних виступів і дискусій, а для того, щоб ми працювали для людей Харківщини ", - підкреслив Масельський.

Як відомо, в даний час Степан Масельський, племінник легендарного першого губернатора Харківської області України Олександра Масельського, працює головою Балаклійської районної ради (м Балаклія Харківської обл.). На початку "нульових" був економічним радником голови Харківської ОДА Євгена Кушнарьова, потім його заступником, а згодом в кінці 2004-початку 2005 рр. був призначений губернатором регіону - наймолодшим на той час в Україні.

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