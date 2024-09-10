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Стартує прийом заявок на субсидії для аграріїв у зонах бойових дій: як отримати допомогу

Стартує прийом заявок на субсидії для аграріїв у зонах бойових дій: як отримати допомогу

Київ • УНН

 • 20418 перегляди

З 10 вересня розпочинається прийом заявок на держсубсидії для аграріїв у зонах бойових дій. Аграрії з 9 областей можуть подати заявки до 25 вересня на отримання 1000-2000 грн/га залежно від інтенсивності бойових дій.

Відсьогодні, 10 вересня, розпочинається прийом заявок на одержання держсубсидії під урожай для аграріїв на території можливих бойових дій та на землі, де йдуть активні бойові дії. Подати заявку на підтримку можна аграріям з дев'яти областей до 25 вересня 18.00 години. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, передає УНН.

 Відсьогодні з 10.00 розпочнеться прийом заявок на одержання держсубсидії під урожай. Мова йде про оброблюванні угіддя, засіяні/засаджені сільськогосподарськими культурами з розрахунку на 1 гектар"

- написав Коваль у Telegram.

Кошти у розмірі:

  •  ⁠1000 грн на 1 га надаються аграріям на території можливих бойових дій;
  •  2000 грн на 1 га виплачуватимуться аграріям на землі, де йдуть активні бойові дії.

 Подати заявку можна аграріям Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей до 25 вересня 18.00 години.

 Далі Мінагрополітики опрацює зведені відомості, які надійшли від обласних комісій. Після чого відомство здійснює до 1 грудня розподіл бюджетних коштів в розрізі кожного отримувача, який затверджується наказом міністерства.

Кабмін затвердив механізм надання підтримки для сільськогосподарських виробників - Шмигаль16.08.24, 13:02 • 110084 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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