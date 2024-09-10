Стартует прием заявок на субсидии для аграриев в зонах боевых действий: как получить помощь

С сегодняшнего дня, 10 сентября, начинается прием заявок на получение госсубсидии под урожай для аграриев на территории возможных боевых действий и на земли, где идут активные боевые действия. Подать заявку на поддержку можно аграриям из девяти областей до 25 сентября 18.00 часов. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль, передает УНН.

С сегодняшнего дня с 10.00 начнется прием заявок на получение госсубсидии под урожай. Речь идет об обрабатываемых угодьях, засеянных/засаженных сельскохозяйственными культурами из расчета на 1 гектар" - написал Коваль в Telegram.

Средства в размере:

1000 грн на 1 га предоставляются аграриям на территории возможных боевых действий;

2000 грн на 1 га будут выплачиваться аграриям на земле, где идут активные боевые действия.

Подать заявку можно аграриям Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей до 25 сентября 18.00 часов.

Далее Минагрополитики обработает сводные сведения, поступившие от областных комиссий. После чего ведомство осуществляет до 1 декабря распределение бюджетных средств в разрезе каждого получателя, который утверждается приказом министерства.

Кабмін затвердив механізм надання підтримки для сільськогосподарських виробників - Шмигаль