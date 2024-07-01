Starlink, Apple та Ecoflow на 6 млн грн: на кордоні з Польщею зупинили "нашпигований" новою технікою автобус
Київ • УНН
На польсько-українському кордоні затримали автобус, який перевозив 124 нових Apple iPhone, 10 супутникових терміналів Starlink та 2 акумуляторні станції Ecoflow вартістю 6 мільйонів гривень з приховуванням від митного контролю, повідомили у Держмитслужбі.
У пункті пропуску "Краківець" на польсько-українському кордоні зупинили автобус, "нашпигований" новою технікою - Starlink, Apple та Ecoflow на 6 мільйонів гривень, повідомили у понеділок у Держмитслужбі, пише УНН.
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Сьогодні, 1 липня, у пункт пропуску "Краківець – Корчова" прибув рейсовий автобус "Кельн – Херсон".
"Під час митного огляду в автобусі було виявлено 124 нових мобільних телефони Apple 15 Pro та 15 Pro max, 10 нових терміналів супутникового зв’язку Starlink та дві акумуляторні станції Ecoflow Delta max 1600. Попередня вартість товарів – 6 млн грн", - повідомили у митній службі.
Товар, як вказано, переміщувався з приховуванням від митного контролю: в конструктивній порожнині підлоги транспортного засобу і за спеціально облаштованою стінкою. Доступ до цих сховищ став можливим після демонтажу кріпильних болтів та шурупів.
За цим фактом складено адмінпротокол, відповідно до ч.1 ст. 483 Митного кодексу України.
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