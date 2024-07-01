Киев • УНН
На польско-украинской границе задержали автобус, который перевозил 124 новых Apple iPhone, 10 спутниковых терминалов Starlink и 2 аккумуляторные станции Ecoflow стоимостью 6 миллионов гривен с сокрытием от таможенного контроля, сообщили в Гостаможслужбе.
В пункте пропуска "Краковец" на польско-украинской границе остановили автобус, "нашпигованный" новой техникой - Starlink, Apple и Ecoflow на 6 миллионов гривен, сообщили в понедельник в Гостаможслужбе, пишет УНН.
Детали
Сегодня, 1 июля, в пункт пропуска "Краковец - Корчева" прибыл рейсовый автобус "Кельн - Херсон".
"Во время таможенного досмотра в автобусе было обнаружено 124 новых мобильных телефона Apple 15 Pro и 15 Pro max, 10 новых терминалов спутниковой связи Starlink и две аккумуляторные станции Ecoflow Delta max 1600. Предварительная стоимость товаров - 6 млн грн", - сообщили в таможенной службе.
Товар, как указано, перемещался с сокрытием от таможенного контроля: в конструктивной полости пола транспортного средства и за специально обустроенной стенкой. Доступ к этим хранилищам стал возможным после демонтажа крепежных болтов и шурупов.
По данному факту составлен админпротокол, согласно ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.
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