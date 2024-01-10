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Стандарти НАТО у медичному забезпеченні Сил оборони: законопроект пройшов перше читання

Стандарти НАТО у медичному забезпеченні Сил оборони: законопроект пройшов перше читання

Київ • УНН

 • 37936 перегляди

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект про приведення медичного забезпечення Збройних сил України у відповідність до стандартів НАТО. Законопроект, який підтримали 326 народних депутатів, впорядкує клінічні протоколи та стандарти якості.

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні прийняла у першому читанні законопроект, який передбачає впровадження стандартів НАТО у медичному забезпеченні Збройних Сил України.

Про це передає УНН, із посиланням на народного депутата Ярослава Железняка та картку законопроекту.

Деталі

Рада підтримала закон моєї колеги Інни Совсун №10343 про організацію належного рівня медичного забезпечення ЗСУ. Це про клінічні протоколи та стандарти відповідно до стандартів НАТО

 - повідомив Железняк.

Він додав, що законопроект підтримали 326 народних депутатів.

Згідно з проектом закону, до функцій Міноборони будуть відноситися затвердження для сил оборони клінічних протоколів, табелів матеріально-технічного оснащення, стандартів надання домедичної та медичної допомоги на догоспітальному рівні під час ведення бойових дій та підготовки сил безпеки і сил оборони на основі стандартів НАТО.

Міноборони буде визначати порядок дотримання зазначених стандартів та здійснюватиме нагляд за цим.

Також міністерство буде визначати мінімальні вимоги та стандарти якості до спеціалізованих медичних виробів, які використовують сили оборони.

Нагадаємо

Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні прийняла у першому читанні проєкт закону "Про доброчесне лобіювання", необхідний для переговорів про членство в ЄС.

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