Стандарты НАТО в медицинском обеспечении Сил обороны: законопроект прошел первое чтение

Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает внедрение стандартов НАТО в медицинском обеспечении Вооруженных Сил Украины. Об этом передает УНН, со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта.

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Рада поддержала закон моей коллеги Инны Совсун №10343 об организации надлежащего уровня медицинского обеспечения ВСУ. Это о клинических протоколах и стандартах в соответствии со стандартами НАТО - сообщил Железняк.

Он добавил, что законопроект поддержали 326 народных депутатов.

Согласно проекту закона, к функциям Минобороны будут относиться утверждение для сил обороны клинических протоколов, табелей материально-технического оснащения, стандартов оказания домедицинской и медицинской помощи на догоспитальном уровне во время ведения боевых действий и подготовки сил безопасности и сил обороны на основе стандартов НАТО.

Минобороны будет определять порядок соблюдения указанных стандартов и осуществлять надзор за этим.

Также министерство будет определять минимальные требования и стандарты качества к специализированным медицинским изделиям, которые используют силы обороны.

Напомним,

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