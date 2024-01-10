Стандарты НАТО в медицинском обеспечении Сил обороны: законопроект прошел первое чтение
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о приведении медицинского обеспечения Вооруженных сил Украины в соответствие со стандартами НАТО. Законопроект, который поддержали 326 народных депутатов, упорядочит клинические протоколы и стандарты качества.
Зеленский и президент Литвы планируют обсудить финансовую поддержку Украины
Зеленский встретился с президентом Литвы Науседой, чтобы обсудить вопросы обороны и финансовой помощи Украине, а также усилия по интеграции в ЕС.
Ущерб экологии на 145 млн грн: в Национальном парке в Одесской области разоблачили незаконную вырубку деревьев
Незаконная вырубка деревьев, организованная чиновником украинского лесного хозяйства, нанесла экологический ущерб на 145 миллионов гривен. Чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.
Плохая подготовка: британская разведка объяснила, почему рф случайно бомбит собственные города
Британская разведка объясняет случайные бомбардировки Россией собственной территории плохой подготовкой и усталостью экипажа.
В 2024 году пенсии будут проиндексированы, предварительно, на 13% - Минсоцполитики
По словам замминистра, в 2024 году пенсии в Украине будут проиндексированы, предварительно, на 13%.
В Киеве пожар в районе Березняков: горит автомойка, движение транспорта затруднено
Пожар на киевской автомойке вызвал перебои в движении транспорта, на место работают экстренные службы.
Кипер: С завтрашнего дня школы в Одесской области возвращаются к очному обучению
Школы Одесской области возобновляют очное обучение после слаженной работы коммунальщиков, энергетиков и всех служб, задействованных в преодолении последствий сложных погодных условий.
Рада поддержала в первом чтении законопроект о лоббизме, который является требованием на пути в ЕС
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о добропорядочном лоббировании, что является важным для переговоров о членстве в ЕС. Закон направлен на обеспечение прозрачности лоббистской деятельности.
В Киеве сообщили о подозрении мужчине, который осквернил ханукию в центре столицы
Мужчине грозит штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет.
Строительство подземной школы в Харькове: Терехов показал на каком этапе работы
Строительство первой подземной школы в Харькове продолжается, несмотря на трудности; мэр Терехов ожидает, что она откроется в марте 2024 года, и еще одна школа планируется в центре города.