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Стало відомо, якого алкоголю в Україну везуть найбільше

Київ • УНН

 • 15087 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. У січні-жовтні 2019 року імпорт алкогольних напоїв в Україну становив майже 270 млн дол. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Стало відомо, якого алкоголю в Україну везуть найбільше

Йдеться, зокрема, про імпорт віскі, пива, вин, горілки та лікерів.

Так, найбільше в Україну, у грошовому вимірюванні, везуть вин виноградних (включаючи вина кріплені). У січні-жовтні 2019 року Україна імпортувала продукту на 111,2 млн дол.

Далі у списку - віскі. За 10 місяців 2019 року імпорт продукту становив 56,1 млн дол.

На третьому місці - пиво із солоду, імпорт якого протягом звітного періоду сягнув 47,4 млн дол.

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Четверте місце у списку посідають вина ігристі. За 10 місяців 2019 року Україна імпортувала продукту загальною вартістю 20,7 млн дол.

На п'ятому місці - імпорт горілки. У січні-жовтні 2019 року Україна продукту на 17,9 млн дол.

Серед усіх видів алкогольних напоїв найменше в Україну везуть лікерів і солодких наливок. За 10 місяців 2019 року Україна імпортувала продукту загальною вартістю 16,1 млн дол.

Дані про ввіз в Україну бренді (коньяків) на сайті Держстатистики відсутні.

Як писав УНН, найбільше серед усіх алкогольних напоїв Україна виробляє горілки. Також, наша країна входить до топ-15 світових експортерів цього продукту

До надійних вітчизняних виробників якісної горілки належать такі лікеро-горілчані компанії, як: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”). 

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