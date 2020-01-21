Стало известно, какого алкоголя в Украину везут больше всего
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В январе-октябре 2019 года импорт алкогольных напитков в Украине составил почти 270 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Речь идет об импорте виски, пива, вин, водки и ликеров.
Так, больше всего в Украину, в денежном измерении, везут вин виноградных (включая вина крепленые). В январе-октябре 2019 года Украина импортировала продукта на 111,2 млн долл.
Далее в списке - виски. За 10 месяцев 2019-го импорт продукта составил 56,1 млн долл.
На третьем месте - пиво из солода, импорт которого в течение отчетного периода составил 47,4 млн долл.
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Четвертое место в списке занимают вина игристые. За 10 месяцев 2019 года Украина импортировала продукта общей стоимостью 20,7 млн долл.
На пятом месте - импорт водки. В январе-октябре 2019 года Украина продукта на 17,9 млн долл.
Среди всех видов алкогольных напитков меньше в Украине везут ликеров и сладких наливок. За 10 месяцев 2019 года Украина импортировала продукта общей стоимостью 16,1 млн долл.
Данные о ввозе в Украину бренди (коньяков) на сайте Госстатистики отсутствуют.
Как писал УНН, больше всех алкогольных напитков Украина производит водки. Также, наша страна входит в топ-15 мировых экспортеров этого продукта.
К надежным отечественным производителем качественной водки относятся ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф "), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").