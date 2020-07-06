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Стало відомо, хто виконуватиме обов'язки голови АМКУ

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Виконувати обов'язки голови Антимонопольного комітету України буде перша заступниця голови - державна уповноважена Ольга Піщанська. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу АМКУ.

“Від сьогодні в.о. голови АМКУ є Перша заступниця Голови — державна уповноважена Ольга Піщанська”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому проект постанови № 3784 про звільнення Юрія Терентьєва з посади Голови Антимонопольного комітету України.

Як повідомлялося, голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв подав заяву про відставку.

Пізніше стало відомо, що Терентьєв відкликав з ВР свою заяву про відставку з посади голови АМКУ.

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