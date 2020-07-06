Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы АМКУ

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 47911 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 65642 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 111884 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 120660 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 123292 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 161999 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 119529 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 149864 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104789 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102997 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы АМКУ

Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы АМКУ

Киев  •  УНН

 • 13298 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Исполнять обязанности главы Антимонопольного комитета Украины будет первая заместитель председателя - государственная уполномоченная Ольга Пещанская. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

"С сегодняшнего дня и.о. председателя АМКУ является Первый заместитель Председателя - государственная уполномоченная Ольга Пещанская", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада приняла в целом проект постановления № 3784 об освобождения Юрия Терентьева от должности Председателя Антимонопольного комитета Украины.

Как сообщалось, председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев подал заявление об отставке.

Позже стало известно, что Терентьев отозвал из ВР свое заявление об отставке с должности главы АМКУ.

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