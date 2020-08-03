Стало відомо, чому на фото “київського терориста” в банку різні заручниці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Під час захоплення "терористом" банківської установи у центрі Києва, її співробітники перебували на робочих місцях. Директор відділення Наталія домовилася з терористом, щоб він відпустив співробітницю (блондинку на фото в інтернеті), а замість неї залишилася вона. Про це розповіла голова правління “Універсал Банку” Ірина Старомінська на своїй сторінці у Fаcebook, передає УНН.
“Я хочу розповісти про нашого директора відділення Наталію. Яка зреагувала блискавично. Поки терорист розмовляв зі співробітницею, вона запропонувала йому води і в цей проміжок часу встигла довести до відома центральний офіс про подію, натиснула тривожну кнопку, швидко вивела з відділення всіх клієнтів і співробітників, і домовилася з терористом, щоб він відпустив співробітницю (блондинку на фото в інтернеті), а замість неї залишилася вона”, — написала Старомінська.
За її словами, три години Наталія вела діалог з неадекватною людиною.
“(Вона —ред.) змогла взяти у нього паспорт, зробити копію і переслати колегам, паралельно закладаючи вікна папками, на вимогу злочинця, щоб снайпер не потрапив. Грошей він не просив, якщо кому цікаво”, — зазначила вона.
Відзначимо що після затримання "київського терориста" у соцмережах дуже активно обговорювалась тема "різних заручниць". Так на одній світлині Карімов був із блондинкою, а на іншій - із брюнеткою.
Нагадаємо, громадянину Узбекистану, який погрожував вибухом у столичному бізнес-центрі сьогодні планують повідомити про підозру та вручити клопотання про обрання запобіжного заходу.
Як повідомлялося, операція із затриманням зловмисника, який погрожував вибухом у столичному бізнес-центрі, проведена успішно.
Нагадаємо, терориста вивели зі столичного бізнес-центру та посадили в машину СБУ.