Стало известно, почему на фото "киевского террориста" в банке разные заложницы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Во время захвата "террористом" банковского учреждения в центре Киева, его сотрудники находились на рабочих местах. Директор отделения Наталья договорилась с террористом, чтобы он отпустил сотрудницу (блондинку на фото в интернете), а вместо нее осталась она. Об этом рассказала глава правления "Универсал Банка" Ирина Староминская на своей странице в Fаcebook, передает УНН.
"Я хочу рассказать о нашем директоре отделения Наталье. Которая среагировала молниеносно. Пока террорист разговаривал с сотрудницей, она предложила ему воды и в этот промежуток времени успела сообщить центральный офис о событии, нажала тревожную кнопку, быстро вывела из отделения всех клиентов и сотрудников, и договорилась с террористом, чтобы он отпустил сотрудницу (блондинку на фото в интернете), а вместо нее осталась она", - написала Староминская.
По ее словам, 3 часа Наталья вела диалог с неадекватным человеком.
"(Она - ред.) смогла взять у него паспорт, сделать копию и переслать коллегам, параллельно закладывая окна папками, по требованию преступника, чтобы снайпер не попал. Денег он не просил, если кому интересно", - отметила она.
Отметим что после задержания "киевского террориста" в соцсетях очень активно обсуждалась тема "разных заложниц". Так на одной фотографии Каримов был с блондинкой, а на другой - с брюнеткой.
Напомним, гражданину Узбекистана, который угрожал взрывом в столичном бизнес-центре сегодня планируют сообщить о подозрении и вручить ходатайство об избрании меры пресечения.
Как сообщалось, операция с задержанием злоумышленника, который угрожал взрывом в столичном бизнес-центре, проведена успешно.
Напомним, террориста вывели из столичного бизнес-центра и посадили в машину СБУ.