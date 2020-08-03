Стало известно, почему на фото "киевского террориста" в банке разные заложницы

КИЕВ. 3 августа. УНН. Во время захвата "террористом" банковского учреждения в центре Киева, его сотрудники находились на рабочих местах. Директор отделения Наталья договорилась с террористом, чтобы он отпустил сотрудницу (блондинку на фото в интернете), а вместо нее осталась она. Об этом рассказала глава правления "Универсал Банка" Ирина Староминская на своей странице в Fаcebook, передает УНН.