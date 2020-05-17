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Стали відомими результати тестування футболістів "Дніпра-1" на СOVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Пресслужба СК "Дніпро-1" повідомила про негативні результати тестування футболістів на коронавірус, інформує УНН з посиланням на сайт "Дніпра-1".

Стали відомими результати тестування футболістів "Дніпра-1" на СOVID-19

Усі результати тестів на коронавірус СOVID-19, які були взяті у команди та співробітників СК "Дніпро-1", виявилися негативними. Такий звіт було отримано напередодні.

Примітно, що медична лабораторія, розгорнута на тренувальній базі у Придніпровську, провела ПЛР-тестування спортклубівців на коронавірус 13-го травня.

Тепер команда може повноцінно тренуватися з дотриманням усіх санітарно-гігієнічних норм та очікувати на рестарт чемпіонату Прем’єр-ліги.

Додамо, "Дніпро-1" виступає в другій шістці УПЛ і є її лідером – 28 очок.

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