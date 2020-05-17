Стали известны результаты тестов футболистов "Днепра-1" на СOVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Пресс-служба СК "Днепр-1" сообщила о негативных результатах тестов футболистов на коронавирус, информирует УНН со ссылкой на сайт "Днепра-1".
Все результаты тестов на коронавирусную инфекцию СOVID-19, которые были взяты у команды и сотрудников СК “Днепр-1”, оказались отрицательными. Такой отчет был получен накануне.
Примечательно, что медицинская лаборатория, развернутая на тренировочной базе в Приднепровске, провела ПЦР-тестирование членов клуба на коронавирус 13 мая.
Теперь команда может полноценно тренироваться с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм и ожидать рестарт чемпионата Премьер-лиги.
Добавим, “Днепр-1” выступает во второй шестерке УПЛ и является ее лидером — 28 очков.