США змінюють правила отримання робочих віз
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про нові правила надання віз типу H-1B, що зменшить можливості американських компаній щодо залучення співробітників з-за кордону. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.
Зокрема, згідно з новими правилами, одержувачі цих віз повинні володіти високою кваліфікацією і рівнем освіти, як мінімум, на рівні бакалаврату.
Нова система передбачає, що компанії, що збираються запрошувати співробітників з-за кордону, повинні заздалегідь зареєструватися у Службі громадянства та імміграції США (USCIS).
Візи H-1B розігруються на лотереї, яка проходить в квітні. Щорічно видається 65 тис. таких віз, що дають право на роботу в США. Ще додатково 2 тис. можуть бути надані іноземцям з науковими ступенями.
Міністерство внутрішньої безпеки США повідомило, що має намір зменшити вплив елемента випадковості на процес видачі віз, більш ретельно проводити відбір претендентів і збільшити кількість одержувачів віз, які отримали наукові ступені в американських університетах.
Раніше у США представили проект закону, що передбачає скасування "грін-кард".