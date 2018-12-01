США меняют правила получения рабочих виз
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Министерство внутренней безопасности США объявило о новых правилах выдачи виз типа H-1B, что уменьшит возможности американских компаний по привлечению сотрудников из-за рубежа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Голос Америки.
В частности, согласно новым правилам, получатели этих виз должны обладать высокой квалификацией и уровнем образования, как минимум, на уровне бакалавриата.
Новая система предусматривает, что компании, намеренные приглашать сотрудников из-за границы, должны заранее зарегистрироваться в Службе гражданства и иммиграции США (USCIS).
Визы H-1B разыгрываются на лотерее, которая проходит в апреле. Ежегодно выдается 65 тыс. таких виз, дающих право на работу в США. Еще дополнительно 2 тыс. могут быть предоставлены иностранцам с научными степенями.
Министерство внутренней безопасности сообщило, что намерено уменьшить влияние элемента случайности на процесс выдачи виз, более тщательно проводить отбор претендентов и увеличить число получателей виз, получивших научные степени в американских университетах.
Ранее в США представили проект закона, предусматривающий отмену "грин-кард".