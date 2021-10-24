США закликають Північну Корею припинити випробування ракет і повернутися до переговорів

Цитата

"Ми закликаємо КНДР припинити ці провокації та інші дестабілізуючі дії і замість цього почати діалог, - повідомив Сунг Кім репортерам. - Ми як і раніше готові зустрітися з КНДР без попередніх умов, і ми ясно дали зрозуміти, що Сполучені Штати не мають ворожих намірів по відношенню до КНДР".

Деталі

Минулого вівторка Північна Корея випустила балістичну ракету нової розробки з підводного човна в рамках свого п'ятого раунду випробувань зброї за останні тижні.

Офіційні особи Південної Кореї заявили, що ракета, що запускається з підводних човнів, знаходиться на ранній стадії розробки. Це було перше підводне випробування Півночі з жовтня 2019 року і найгучніше з моменту вступу на посаду президента Джо Байдена в січні.

Ракети, випущені з підводних човнів, важче виявити заздалегідь.

Запуск ракети порушив кілька резолюцій Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, що забороняють будь-яку діяльність Північної Кореї в області балістичних ракет.

У відповідь, лідер КНДР Кім Чен Ин сказав, що випробування не являє собою загрозу для міжнародного співтовариства.

Перед запуском підводної ракети, Північна Корея протягом шеститижневого періоду також випробувала кілька інших нових систем озброєння, в тому числі свою крилату ракету самої великої дальності та гіперзвукову ракету, що знаходиться в даний час в розробці.

Ця зброя потенційно може поставити союзників США Південну Корею і Японію в зону досяжності. Деякі експерти кажуть, що Північна Корея може також в найближчі тижні випробувати ракету, яка зможе досягти території Америки, щоб посилити її кампанію тиску на Сполучені Штати.

Доповнення

Переговори під керівництвом США про припинення ядерної програми Північної Кореї зайшли в глухий кут з початку 2019 року, коли саміт між тодішнім президентом Дональдом Трампом і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином зірвався через суперечки з приводу санкцій, введених США відносно Північної Кореї.

Адміністрація Байдена неодноразово заявляла, що готова зустрітися з Північною Кореєю "в будь-якому місці і в будь-який час" без попередніх умов. Але Північна Корея заявляє, що відновлення переговорів буде залежати від того, якщо США відмовляться від "ворожої політики" щодо посилання санкцій і регулярних військових навчань між Вашингтоном і Сеулом.