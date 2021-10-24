США призывают Северную Корею прекратить испытания ракет и вернуться к переговорам

КИЕВ. 24 октября. УНН. Посланник США в Северной Корее Сунг Ким призвал страну воздержаться от дополнительных ракетных испытаний и восстановить ядерную дипломатию через несколько дней после того, как была выпущена первая за два года баллистическая ракета подводного базирования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.