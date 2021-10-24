США призывают Северную Корею прекратить испытания ракет и вернуться к переговорам
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Посланник США в Северной Корее Сунг Ким призвал страну воздержаться от дополнительных ракетных испытаний и восстановить ядерную дипломатию через несколько дней после того, как была выпущена первая за два года баллистическая ракета подводного базирования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Цитата
"Мы призываем КНДР прекратить эти провокации и другие дестабилизирующие действия и вместо этого начать диалог, - сообщил Сунг Ким репортерам. - Мы по-прежнему готовы встретиться с КНДР без предварительных условий, и мы ясно дали понять, что Соединенные Штаты не имеют враждебных намерений по отношению к КНДР".
Детали
В минувший вторник Северная Корея выпустила баллистическую ракету новой разработки с подводной лодки в рамках своего пятого раунда испытаний оружия за последние недели.
Официальные лица Южной Кореи заявили, что ракета, запускаемая с подводных лодок, находится на ранней стадии разработки. Это было первое подводное испытание Севера с октября 2019 года и самое громкое с момента вступления в должность президента Джо Байдена в январе.
Ракеты, выпущенные с подводных лодок, труднее выявить заранее.
Запуск ракеты нарушил несколько резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, запрещающие любую деятельность Северной Кореи в области баллистических ракет.
В ответ лидер КНДР Ким Чен Ын сказал, что испытание не представляет собой угрозу для международного сообщества.
Перед запуском подводной ракеты, Северная Корея в течение шестинедельного периода также испытала несколько других новых систем вооружения, в том числе свою крылатую ракету самой большой дальности и гиперзвуковую ракету, которая находится в настоящее время в разработке.
Это оружие потенциально может поставить союзников США Южную Корею и Японию в зону досягаемости. Некоторые эксперты говорят, что Северная Корея может также в ближайшие недели испытать ракету, которая сможет достичь территории Америки, чтобы усилить ее кампанию давления на Соединенные Штаты.
Дополнение
Переговоры под руководством США о прекращении ядерной программы Северной Кореи зашли в тупик с начала 2019 года, когда саммит между тогдашним президентом Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном сорвался из-за споров по поводу санкций, введенных США в отношении Северной Кореи.
Администрация Байдена неоднократно заявляла, что готова встретиться с Северной Кореей "в любом месте и в любое время" без предварительных условий. Но Северная Корея заявляет, что возобновление переговоров будет зависеть от того, если США откажутся от "враждебной политики" усиления санкций и регулярных военных учений между Вашингтоном и Сеулом.