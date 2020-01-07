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США перекидають бомбардувальники на базу в Індійському океані на тлі конфлікту із Іраном

США перекидають бомбардувальники на базу в Індійському океані на тлі конфлікту із Іраном

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. ВВС США розміщують шість бомбардувальників В-52 в Дієго Гарсія, на острівній базі в Індійському океані, на тлі зростаючої загрози з боку Ірану після авіаудару під керівництвом США, коли було вбито генерала Ірану Кассема Сулеймані. Про це повідомляє Fox News, інформує УНН.

"Повідомлялося, що бомбардувальники B-52 були помічені, які відправляються з бази ВПС Барксдейл у Луїзіані до Дієго Гарсія, яка розташована в 2300 милях на південь від найпівденнішої точки Ірану. Кожен літальний апарат має вісім двигунів і призначений для перевезення великого сховища зброї, включаючи крилаті ракети, звичайні та лазерні керовані бомби та ядерні бомби", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, парламент Ірану визнав Пентагон терористичною організацією.

У ніч на 3 січня американські військові поблизу аеропорту Багдада за вказівкою президента США Дональда Трампа ракетним ударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані.

Згодом президент Трамп звинуватив іранського генерала в причетності до загибелі тисяч американців та в планах убивства ще багатьох громадян США. Водночас держсекретар США Майк Помпео запевнив, що Вашингтон не хоче війни з Тегераном і заперечив, що США можуть завдати ударів по культурній спадщині Ірану.

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