США перебрасывают бомбардировщики на базу в Индийском океане на фоне конфликта с Ираном
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. ВВС США размещают шесть бомбардировщиков В-52 в Диего Гарсия, на островной базе в Индийском океане, на фоне растущей угрозы со стороны Ирана после авиаудара под руководством США, когда был убит генерал Ирана Кассем Сулеймани. Об этом сообщает Fox News, передает УНН.
"Сообщалось, что бомбардировщики B-52 были замечены, которые отправляются с базы ВВС Барксдейл в Луизиане к Диего Гарсия, расположенной в 2300 милях к югу от самой южной точки Ирана. Каждый летательный аппарат имеет восемь двигателей и предназначен для перевозки большого хранилища оружия, включая крылатые ракеты, обычные и лазерные управляемые бомбы и ядерные бомбы", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее в УНН, парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией.
В ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию президента США Дональда Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани.
Впоследствии президент Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США. В то же время госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном и возразил, что США могут нанести удар по культурному наследию Ирана.