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США передали Україні спецспорядження для морської охорони

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. США передали українським прикордонникам спецспорядження для захисту морських рубежів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

США передали Україні спецспорядження для морської охорони

Офіційна церемонія передачі міжнародної допомоги Держприкодонслужбі у межах проєкту Програми з експортного контролю та безпеки кордонів EXBS, відбулася сьогодні на Одеському морвокзалі.

"Перш за все я хочу подякувати голові Держприкордонслужби полковнику Дейнеку і контр-адміралу Костуру. Сьогоднішній день це нова віха у співпраці між США і Україною в контексті забезпечення безпеки на морі. Упродовж останніх років, особливо зважаючи на події в Керченській протоці в 2018 році, програма EXBS значно наростила свої зусилля в рамках співробітництва з Морською охороною ДПСУ. Під час анексії Криму українська Морська охорона втратила великі спроможності, але ми разом із програмою EXBS, з Морською охороною, намагаємося відбудувати і відновити ці спроможності", - звернулася у своїй промові до присутніх тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

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Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко вказав, що співпраця з міністерствами та відомствами США триває вже понад 18 років. "Співпраця суттєво посилилась після агресії Російської Федерації у 2014 році, і ми щиро вдячні нашим американським колегам за підтримку відомства у непростий час боротьби України за свободу", - наголосив Дейнеко.

"Морська охорона діє в Азовському, Чорному морях та на річці Дунай. Отримане спорядження вже розподілено серед Одеського, Ізмаїльського та Маріупольського загонів Морської охорони, один з яких входить до складу Об’єднаних сил. Дещо з обладнання вже активно використовується в службі. Частина майна направлена до Ізмаїльського Навчального центру Морської охорони та слугуватиме для підготовки персоналу", - розповів начальник Регіонального управління Морської охорони Держприкордонслужби контр-адмірал Олег Костур.

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Загалом екіпажі корабельно-катерного складу та бійці відділів спеціальних дій отримали понад 3 тис. предметів міжнародної технічної допомоги на суму близько 29 млн грн. Серед них чимало засобів, які зможуть зберегти життя та здоров’я морських прикордонників у випадку аварійної чи іншої нештатної ситуації: бронежилети з позитивною плавучістю та спеціальні костюми від гіпотермії, а також саморятівники ізолюючого типу OCENCO M-20.2 (забезпечують до 15 хвилин захист органів дихання під час евакуації з задимленого приміщення). Також серед отриманого: наручні GPS-навігатори, портативні газоаналізатори, різноманітні прилади для освітлення та огляду суден.

Нагадаємо, у Пентагоні вказали, що усю допомогу за 2019 рік виділено і спрямовано Україні.

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