США передали Украине спецснаряжение для морской охраны

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 5892 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 17588 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 57265 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 121648 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 129226 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 197542 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 195431 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 409252 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229237 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 515919 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
1м/с
76%
Популярные новости

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

5 апреля, 21:52 • 14571 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 23634 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 14176 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 12341 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 9094 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 159229 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 147034 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 234628 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 409252 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 515919 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 57266 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 49281 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 47780 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 54529 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 84888 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

США передали Украине спецснаряжение для морской охраны

Киев • УНН

 • 25412 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. США передали украинским пограничникам спецснаряжение для защиты морских рубежей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.

США передали Украине спецснаряжение для морской охраны

Официальная церемония передачи международной помощи Госпогранслужбе в рамках проекта Программы по экспортному контролю и безопасности границ EXBS, состоялась сегодня на Одесском морвокзале.

"Прежде всего я хочу поблагодарить председателя Госпогранслужбы полковника Дейнеко и контр-адмиралу Костуру. Сегодняшний день это новая веха в сотрудничестве между США и Украиной в контексте обеспечения безопасности на море. В последние годы, особенно учитывая события в Керченском проливе в 2018 году, программа EXBS значительно нарастила свои усилия в рамках сотрудничества с Морской охраной ГПСУ. Во время аннексии Крыма украинская Морская охрана потеряла большие возможности, но мы вместе с программой EXBS, с Морской охраной, пытаемся восстановить и возобновить эти возможности", - обратилась в своей речи к собравшимся временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Флагман и три корабля морской охраны Украины вышли на службу в море

Председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко указал, что сотрудничество с министерствами и ведомствами США продолжается уже более 18 лет. "Сотрудничество существенно усилилось после агрессии Российской Федерации в 2014 году, и мы искренне благодарны нашим американским коллегам за поддержку ведомства в непростое время борьбы Украины за свободу", - подчеркнул Дейнеко.

"Морская охрана действует в Азовском, Черном морях и на реке Дунай. Полученное снаряжение уже распределено среди Одесского, Измаильского и Мариупольского отрядов Морской охраны, один из которых входит в состав Объединенных сил. Некоторое оборудование уже активно используется в службе. Часть имущества направлено в Измаильский Учебный центр Морской охраны и будет служить для подготовки персонала", - рассказал начальник Регионального управления Морской охраны Госпогранслужбы контр-адмирал Олег Костур.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Флот морской охраны Украины пополнили малые катера

В общем экипажи корабельно-катерного состава и бойцы отделов специальных действий получили более 3 тыс. предметов международной технической помощи на сумму около 29 млн грн. Среди них немало средств, которые смогут сохранить жизнь и здоровье морских пограничников в случае аварийной или иной нештатной ситуации: бронежилеты с положительной плавучестью и специальные костюмы от гипотермии, а также самоспасатели изолирующего типа OCENCO M-20.2 (обеспечивают до 15 минут защиты органов дыхания во время эвакуации из задымленного помещения). Также среди полученного: наручные GPS-навигаторы, портативные газоанализаторы, различные приборы для освещения и осмотра судов.

Напомним, в Пентагоне указали, что всю помощь за 2019 год выделено и направлено Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,446.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,799.40