США передали Украине спецснаряжение для морской охраны

Официальная церемония передачи международной помощи Госпогранслужбе в рамках проекта Программы по экспортному контролю и безопасности границ EXBS, состоялась сегодня на Одесском морвокзале.

"Прежде всего я хочу поблагодарить председателя Госпогранслужбы полковника Дейнеко и контр-адмиралу Костуру. Сегодняшний день это новая веха в сотрудничестве между США и Украиной в контексте обеспечения безопасности на море. В последние годы, особенно учитывая события в Керченском проливе в 2018 году, программа EXBS значительно нарастила свои усилия в рамках сотрудничества с Морской охраной ГПСУ. Во время аннексии Крыма украинская Морская охрана потеряла большие возможности, но мы вместе с программой EXBS, с Морской охраной, пытаемся восстановить и возобновить эти возможности", - обратилась в своей речи к собравшимся временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

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Председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко указал, что сотрудничество с министерствами и ведомствами США продолжается уже более 18 лет. "Сотрудничество существенно усилилось после агрессии Российской Федерации в 2014 году, и мы искренне благодарны нашим американским коллегам за поддержку ведомства в непростое время борьбы Украины за свободу", - подчеркнул Дейнеко.

"Морская охрана действует в Азовском, Черном морях и на реке Дунай. Полученное снаряжение уже распределено среди Одесского, Измаильского и Мариупольского отрядов Морской охраны, один из которых входит в состав Объединенных сил. Некоторое оборудование уже активно используется в службе. Часть имущества направлено в Измаильский Учебный центр Морской охраны и будет служить для подготовки персонала", - рассказал начальник Регионального управления Морской охраны Госпогранслужбы контр-адмирал Олег Костур.

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В общем экипажи корабельно-катерного состава и бойцы отделов специальных действий получили более 3 тыс. предметов международной технической помощи на сумму около 29 млн грн. Среди них немало средств, которые смогут сохранить жизнь и здоровье морских пограничников в случае аварийной или иной нештатной ситуации: бронежилеты с положительной плавучестью и специальные костюмы от гипотермии, а также самоспасатели изолирующего типа OCENCO M-20.2 (обеспечивают до 15 минут защиты органов дыхания во время эвакуации из задымленного помещения). Также среди полученного: наручные GPS-навигаторы, портативные газоанализаторы, различные приборы для освещения и осмотра судов.

Напомним, в Пентагоне указали, что всю помощь за 2019 год выделено и направлено Украине.